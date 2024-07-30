Китай завоевал золото в настольном теннисе и возглавил медальный зачёт Олимпиады-2024

Сборная Китая завоевала золотые медали турнира смешанных пар по настольному теннису на Олимпиаде-2024. В Париже (Франция) со счётом 4:2 была обыграна сборная КНДР. Эта награда стала шестой по счёту в копилке спортсменов из Поднебесной. Победа в настольном теннисе позволила им возглавить медальный зачёт.

Бронзовые награды завоевали южнокорейские спортсмены. Со счётом 4:0 Южная Корея обыграла сборную Гонконга.

Ранее актёр Филипп Катерин, исполнивший роль Диониса на церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже, принёс извинения. Он отметил, что не хотел никому причинить зла. Церемония открытия ОИ-2024 стала первой в истории летних Игр, которая прошла не на стадионе, а в самом центре города. Вместо обычного парада атлетов была лодочная регата по Сене, а шоу превратилось в настоящий спектакль, разбросанный по всему центру Парижа.