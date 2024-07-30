«Меня протащило по дну». Австралийский сёрфингист заявил, что чуть не утонул на ОИ-2024

Австралийский сёрфингист Джек Робинсон признался, что мог утонуть во время соревнований на Олимпийских играх – 2024.

Соревнования в сёрфинге в рамках ОИ проводятся на Таити. Ранее Робинсон пробился в их четвертьфинал, одержав победу над Джоном Флоренсом из США.

«Меня протащило по дну, я чуть не оказался между двумя волнами. Мне не хватало воздуха, а времени было мало. Я вспомнил многих ребят, которые испытывали подобные проблемы.

Любой другой вид спорта проводится на кортах или на стадионах. Мы же находимся в океане — самом большом и мощном источнике жизни на планете. Волны очень мощные. Подобного нет ни в одном другом виде спорта. Может быть, это похоже на лавину, которая обрушивается на голову в горах. Это опасно и безумно», — приводит слова Робинсона Daily Mail.