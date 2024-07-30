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Австралийская пловчиха вслед за Адамом Пити сдала положительный тест на ковид на Олимпиаде

Австралийская пловчиха вслед за Адамом Пити сдала положительный тест на ковид на Олимпиаде
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Австралийская пловчиха Лани Паллистер, находящаяся на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция), сдала положительный тест на коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Австралии.

В связи с этим Паллистер отказалась от участия в квалификационном заплыве на своей коронной дистанции 1500 метров вольным стилем, который поставлен на сегодня, 30 июля. Несмотря на болезнь, Лани планирует принять участие в кролевой эстафете 4×200 м, которая состоится 1 августа.

Стоит отметить, что это уже второй случай положительного теста на ковид у пловцов на ОИ в Париже (Франция). Ранее стало известно о заболевании трёхкратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира британца Адама Пити.

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