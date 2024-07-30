В Париже задержали французского тренера по гребле. Он мочился на улице и избил полицейских

33-летний Гийом Берже, один из тренеров Федерации гребли на каноэ и каяках Франции (FFCK), был задержан полицией Парижа прошлой ночью, сообщает Le Parisien.

По информации издания, Берже был задержан поздно ночью в одном из округов Парижа полицейским патрулём. Якобы Гийом обратил на себя внимание тем, что опорожнялся прямо на улице. После замечания Берже попытался убежать, но упал. После чего сотрудники полиции попытались надеть ему наручники, однако Гийом повалил одного из них на землю и начал избивать. К Берже было применён электрошокер, однако неудачно. После нескольких попыток француза всё же удалось задержать.

Отметим, что Берже не является тренером национальной команды, которая сейчас выступает на Олимпиаде-2024. Однако до сентября 2023 года он был таковым и отвечал за женский каякинг.