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Гандболистки сборной Венгрии сыграли вничью с Анголой в матче 3-го тура Олимпиады-2024

Гандболистки сборной Венгрии сыграли вничью с Анголой в матче 3-го тура Олимпиады-2024
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Женская сборная Венгрии по гандболу в матче 3-го тура группового этапа олимпийского турнира сыграла вничью с командой Анголы. Игра закончилась со счётом 31:31.

Олимпийские игры (ж) . Группа B. 3-й тур
30 июля 2024, вторник. 17:00 МСК
Венгрия
Окончен
31 : 31
Ангола

После трёх сыгранных матчей сборная Анголы занимает третье место в группе В. Команда Венгрии расположилась на четвёртой строчке. Лидером группы является женская сборная Франции.

Напомним, в женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A выступают Дания, Германия, Норвегия, Швеция, Словения и Южная Корея, в группе B — Франция, Венгрия, Испания, Нидерланды, Ангола и Бразилия.

Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.

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