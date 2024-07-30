Японский дзюдоист Таканори Нагасе стал олимпийским чемпионом в категории до 81 кг

Японский дзюдоист Таканори Нагасе стал олимпийским чемпионом в категории до 81 кг. В финальной схватке он одолел представителя Грузии Тато Григалашвили.

Ранее южнокорейский дзюдоист Ли Ён Хван и представитель Таджикистана Сомон Махмадбеков стали бронзовыми призёрами Игр в категории до 81 кг. В схватке за третье место Ли Ён Хван одолел представителя Бельгии Маттиаса Кассе (1:0). Сомон Махмадбеков оказался сильнее итальянского дзюдоиста Антонио Эспозито (10:0).

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.