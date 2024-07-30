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Словенская дзюдоистка Андрея Лешки стала олимпийской чемпионкой в категории до 63 кг

Словенская дзюдоистка Андрея Лешки стала олимпийской чемпионкой в категории до 63 кг
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Словенская дзюдоистка Андрея Лешки стала чемпионкой Олимпийских игр 2024 года в Париже в категории до 63 кг. В финальной схватке она одолела представительницу Мексики Приску Авити Алькарас.

Олимпиада 2024. Дзюдо
Женщины. До 63 кг. Финал
30 июля 2024, вторник. 19:09 МСК
Окончено
1
Андрея Лешки
Словения
2
Приска Авити Алькарас
Мексика
3
Кларисс Агбеньену
Франция
3
Лаура Фазлиу
Косово

Бронзовые медали Игр в Париже разделили французская спортсменка Кларисс Агбеньену и дзюдоистка из Косова Лаура Фазлиу.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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Новости. Олимпиада 2024
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