Триатлон на Олимпиаде-2024 в Париже могут провести в формате дуатлона из-за непогоды

Соревнования по триатлону на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) могут переориентировать в дуатлон из-за неблагополучных условий в Сене. По информации источника The Guardian в штабе сборной Великобритании, это случится, если завтра, 31 июля, соревнования вновь перенесут.

«Прогноз таков, что будет только хуже. Для участников соревнований важно не только качество воды. Многие соревновались в гораздо худших условиях в течение своей карьеры. Речь идёт о скорости течения, когда уровень воды повышается. Будет намного сложнее, если вам придётся плыть против течения, и время будет намного медленнее. Это очень сложная задача для участников, которые не являются сильными пловцами», — заявил источник издания.