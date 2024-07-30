БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

«Думала, что со смеху упаду». Листунова — о выступлении Байлз на Олимпиаде-2024

«Думала, что со смеху упаду». Листунова — о выступлении Байлз на Олимпиаде-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, чемпионка Европы в многоборье российская гимнастка Виктория Листунова высказалась о выступлении четырёхкратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике американки Симоны Байлз на Олимпийских играх в Париже.

«Я смотрела Олимпиаду в повторе, онлайн-трансляций не видела. Следила за моментами вне помоста. Мне было интересно, как Симона Байлз ползла. Когда я это увидела, думала, что со смеху упаду (смеётся). Она прямо во время соревнований ползла как кошечка, как ни в чём не бывало. Она так поползла из-за неудачного прыжка в разминке. Видно было, что она левой ногой чуть потрясла», — сказала Листунова в эфире YouTube-канала «Три угла».

Симона Байлз успешно стартовала на Олимпийских играх – 2024 в Париже. Общий результат Байлз составил 59,566 балла. Это позволило Симоне квалифицироваться в финал многоборья на Олимпиаде-2024. Стоит отметить, что по ходу квалификационного турнира, после выступления на бревне, Байлз покидала площадку вместе с врачом сборной США. По информации ESPN, американка испытывала дискомфорт и боль в левой ноге.

Материалы по теме
Симона Байлз отобралась в финал многоборья на ОИ-2024. В квалификации её беспокоила боль
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android