«Думала, что со смеху упаду». Листунова — о выступлении Байлз на Олимпиаде-2024

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, чемпионка Европы в многоборье российская гимнастка Виктория Листунова высказалась о выступлении четырёхкратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике американки Симоны Байлз на Олимпийских играх в Париже.

«Я смотрела Олимпиаду в повторе, онлайн-трансляций не видела. Следила за моментами вне помоста. Мне было интересно, как Симона Байлз ползла. Когда я это увидела, думала, что со смеху упаду (смеётся). Она прямо во время соревнований ползла как кошечка, как ни в чём не бывало. Она так поползла из-за неудачного прыжка в разминке. Видно было, что она левой ногой чуть потрясла», — сказала Листунова в эфире YouTube-канала «Три угла».

Симона Байлз успешно стартовала на Олимпийских играх – 2024 в Париже. Общий результат Байлз составил 59,566 балла. Это позволило Симоне квалифицироваться в финал многоборья на Олимпиаде-2024. Стоит отметить, что по ходу квалификационного турнира, после выступления на бревне, Байлз покидала площадку вместе с врачом сборной США. По информации ESPN, американка испытывала дискомфорт и боль в левой ноге.