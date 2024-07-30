Фото: Симона Байлз зевает во время командного многоборья на Олимпиаде-2024 в Париже

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз в данный момент вместе со сборной США борется за золото Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) в командном многоборье.
После двух видов американки уверенно возглавляют турнирную таблицу и выглядят довольно спокойно.
Телекамера даже засняла момент, когда Байлз зевала после успешного выступления команды в опорном прыжке.
Фото: скриншот из трансляции
После двух видов положение в тройке лучших в командном многоборье у женщин следующее:
1. США – 87,432 балла.
2. Италия – 84,330.
3. Китай – 83,466.
Стоит отметить, что на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) женское командное многоборье выиграла сборная России (ОКР), серебро завоевали американки, бронзу — британки.