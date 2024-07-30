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Фото: Симона Байлз зевает во время командного многоборья на Олимпиаде-2024 в Париже

Фото: Симона Байлз зевает во время командного многоборья на Олимпиаде-2024 в Париже
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз в данный момент вместе со сборной США борется за золото Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) в командном многоборье.
После двух видов американки уверенно возглавляют турнирную таблицу и выглядят довольно спокойно.

Телекамера даже засняла момент, когда Байлз зевала после успешного выступления команды в опорном прыжке.

Фото: скриншот из трансляции

После двух видов положение в тройке лучших в командном многоборье у женщин следующее:

1. США – 87,432 балла.
2. Италия – 84,330.
3. Китай – 83,466.

Олимпиада 2024. Спортивная гимнастика
Женщины. Командное многоборье. Финал
30 июля 2024, вторник. 19:15 МСК
Окончено
1
США
171.296
2
Италия
165.494
3
Бразилия
164.497

Стоит отметить, что на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) женское командное многоборье выиграла сборная России (ОКР), серебро завоевали американки, бронзу — британки.

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