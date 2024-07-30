Мировой рекордсмен из Швеции отказался от проживания в Олимпийской деревне

Шведский прыгун с шестом олимпийский чемпион 2020 года Арман Дюплантис отказался от проживания в Олимпийской деревне Парижа. Спортсмен решил остановиться за пределами города, сообщает Expressen.

Напомним, в апреле этого года на этапе Бриллиантовой лиги в Сямыне (Китай) Дюплантис установил мировой рекорд, достигнув отметки 6,24 м.

Ранее представитель сборной Германии по хоккею на траве Кристофер Рюр раскритиковал питание в Олимпийской деревне. Спортсмен пожаловался на качество продукции.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.