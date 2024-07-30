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Американские гимнастки вместе с Байлз завоевали золото ОИ-2024 в командном многоборье

Женская сборная США по спортивной гимнастике завоевала золото Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) в командном многоборье. В сумме за четыре вида дисциплин (опорный прыжок, конь, вольные упражнения и брусья) американки получили от судей 171.296 балла. Серебряные медали завоевали представительницы Италии. Тройку призёров замкнули гимнастки из Бразилии.

Отметим, что за команду США выступила четырёхкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз. Таким образом, она завоевала уже пятый титул чемпионки Игр в карьере.

Спортивная гимнастика. Олимпиада-2024. Командное многоборье. Женщины. Финал:

США – 171.296 балла. Италия – 165.494. Бразилия – 164.497.

Накануне золото у мужчин в командном многоборье Олимпиады-2024 выиграли представители Японии.

Стоит отметить, что на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) женское командное многоборье выиграла сборная России (ОКР), серебро завоевали американки, бронзу — британки.