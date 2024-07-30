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Французские гандболистки обыграли Бразилию в матче 3-го тура Олимпиады-2024

Французские гандболистки обыграли Бразилию в матче 3-го тура Олимпиады-2024
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Сегодня, 30 июля, женская сборная Франции по гандболу в матче 3-го тура группового этапа олимпийского турнира обыграла команду Бразилии. Игра закончилась со счётом 26:20.

Олимпийские игры (ж) . Группа B. 3-й тур
30 июля 2024, вторник. 20:00 МСК
Франция
Окончен
26 : 20
Бразилия

После трёх сыгранных матчей сборная Франции возглавляет таблицу группы В. У хозяев Олимпиады-2024 три победы в трёх матчах. Команда Бразилии расположилась на пятой строчке.

Напомним, в женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A выступают Дания, Германия, Норвегия, Швеция, Словения и Южная Корея, в группе B — Франция, Венгрия, Испания, Нидерланды, Ангола и Бразилия.

Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.

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