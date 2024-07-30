Американка Симона Байлз стала пятикратной олимпийской чемпионкой

27-летняя американская гимнастка Симона Байлз завоевала пятое олимпийское золото в карьере.

Это произошло на текущих Олимпийских играх в Париже (Франция). Байлз вместе со сборной США выиграла командное многоборье. Это её пятое золото Игр в карьере и девятая медаль с ОИ в целом. Таким образом, Байлз обошла соотечественницу Шэннон Миллер по данному показателю (у Миллер было восемь медалей).

Спортивная гимнастика. Олимпиада-2024. Командное многоборье. Женщины. Финал:

США – 171,296 балла. Италия – 165,494. Бразилия – 164,497.

Также стоит отметить, что для Байлз это золото стало первым с Олимпиады-2016 в Бразилии. Симона участвовала в Играх-2020 в Токио (Япония), однако испытывала проблемы со здоровьем по ходу соревнований и сумела завоевать лишь серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.