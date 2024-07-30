БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Американка Симона Байлз стала пятикратной олимпийской чемпионкой

Американка Симона Байлз стала пятикратной олимпийской чемпионкой
Аудио-версия:
Комментарии

27-летняя американская гимнастка Симона Байлз завоевала пятое олимпийское золото в карьере.

Это произошло на текущих Олимпийских играх в Париже (Франция). Байлз вместе со сборной США выиграла командное многоборье. Это её пятое золото Игр в карьере и девятая медаль с ОИ в целом. Таким образом, Байлз обошла соотечественницу Шэннон Миллер по данному показателю (у Миллер было восемь медалей).

Спортивная гимнастика. Олимпиада-2024. Командное многоборье. Женщины. Финал:

  1. США – 171,296 балла.
  2. Италия – 165,494.
  3. Бразилия – 164,497.

Также стоит отметить, что для Байлз это золото стало первым с Олимпиады-2016 в Бразилии. Симона участвовала в Играх-2020 в Токио (Япония), однако испытывала проблемы со здоровьем по ходу соревнований и сумела завоевать лишь серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.

Материалы по теме
«Меня постоянно обманывают». Лучшая теннисистка США проиграла и закатила скандал на ОИ
«Меня постоянно обманывают». Лучшая теннисистка США проиграла и закатила скандал на ОИ
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android