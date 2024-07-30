Австралийская пловчиха Кейли Маккеоун с рекордом выиграла 100 м на спине на Олимпиаде-2024

На Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) прошёл финальный заплыв у женщин на дистанции 100 м на спине. Его победительницей и обладательницей золота Олимпиады стала 23-летняя австралийка Кейли Маккеоун. Она установила рекорд соревнований, проплыв дистанцию за 57,33.

В финальном заплыве Маккеоун опередила действующую рекордсменку мира американку Реган Смит (её результат — 57,66). Тройку призёров на данной дистанции замкнула ещё одна американка Кэтрин Беркофф.

Стоит отметить, что для юной Маккеоун это золото стало четвёртым с Игр в карьере. Остальные три медали высшего достоинства она завоевала в Токио, в том числе выиграв заплыв на 100 м на спине.

Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Из них один — представитель водных видов спорта.