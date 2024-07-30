БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Регбистки из Новой Зеландии стали чемпионами Олимпиады-2024, обыграв сборную Канады

Регбистки из Новой Зеландии стали чемпионами Олимпиады-2024, обыграв сборную Канады
Комментарии

Сегодня, 30 июля, закончился финальный матч женского турнира по регби-7 в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже. Сборная Новой Зеландии обыграла регбисток из Канады. Встреча завершилась со счётом 19:12. Бронзовые медали соревнований завоевали спортсменки из США.

Олимпиада 2024. Регби-7
Женщины. Финал. Новая Зеландия — Канада
30 июля 2024, вторник. 20:45 МСК
Окончено
1
Новая Зеландия
2
Канада
3
США

Напомним, победу в мужском турнире одержали регбисты из Франции, которые оказались сильнее сборной Фиджи. Встреча завершилась со счётом 28:7 (7:7) в пользу хозяев Олимпиады-2024.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android