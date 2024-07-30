Регбистки из Новой Зеландии стали чемпионами Олимпиады-2024, обыграв сборную Канады

Сегодня, 30 июля, закончился финальный матч женского турнира по регби-7 в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже. Сборная Новой Зеландии обыграла регбисток из Канады. Встреча завершилась со счётом 19:12. Бронзовые медали соревнований завоевали спортсменки из США.

Напомним, победу в мужском турнире одержали регбисты из Франции, которые оказались сильнее сборной Фиджи. Встреча завершилась со счётом 28:7 (7:7) в пользу хозяев Олимпиады-2024.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.