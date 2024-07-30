Регбистки из Новой Зеландии стали чемпионами Олимпиады-2024, обыграв сборную Канады
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Сегодня, 30 июля, закончился финальный матч женского турнира по регби-7 в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже. Сборная Новой Зеландии обыграла регбисток из Канады. Встреча завершилась со счётом 19:12. Бронзовые медали соревнований завоевали спортсменки из США.
Олимпиада 2024. Регби-7
Женщины. Финал. Новая Зеландия — Канада
30 июля 2024, вторник. 20:45 МСК
Окончено
1
Новая Зеландия
2
Канада
3
США
Напомним, победу в мужском турнире одержали регбисты из Франции, которые оказались сильнее сборной Фиджи. Встреча завершилась со счётом 28:7 (7:7) в пользу хозяев Олимпиады-2024.
Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.
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