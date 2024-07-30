Ирландец Уиффен завоевал золото ОИ на дистанции 800 м вольным стилем, установив рекорд Игр

На Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) прошёл финальный заплыв у мужчин на дистанции 800 м вольным стилем. Его победителем стал пловец из Ирландии Дэниел Уиффен. Он преодолел дистанцию за 7.38,19, что позволило ему побить прошлый олимпийский рекорд.
Серебряную медаль в данной дисциплине завоевал американец Бобби Финке. Бронза досталась пловцу из Италии Грегорио Пальтриньери.
Прошлый олимпийский рекорд принадлежал украинцу Михаилу Романчуку (7.41,28). Он установил его в Токио-2020.
Стоит отметить, что Уиффен также является действующим чемпионом мира на дистанции 800 м вольным стилем. Тогда его результат составил 7.40,94.
Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Из них один — представитель водных видов спорта.
- 30 июля 2024
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