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Ирландец Уиффен завоевал золото ОИ на дистанции 800 м вольным стилем, установив рекорд Игр

Ирландец Уиффен завоевал золото ОИ на дистанции 800 м вольным стилем, установив рекорд Игр
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На Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) прошёл финальный заплыв у мужчин на дистанции 800 м вольным стилем. Его победителем стал пловец из Ирландии Дэниел Уиффен. Он преодолел дистанцию за 7.38,19, что позволило ему побить прошлый олимпийский рекорд.

Серебряную медаль в данной дисциплине завоевал американец Бобби Финке. Бронза досталась пловцу из Италии Грегорио Пальтриньери.

Олимпиада 2024. Плавание
Мужчины. 800 м вольный стиль. Финал
30 июля 2024, вторник. 22:07 МСК
Окончено
1
Дэниел Уиффен
Ирландия
7:38.19
2
Бобби Финке
США
+0.56
3
Грегорио Пальтриньери
Италия
+1.19

Прошлый олимпийский рекорд принадлежал украинцу Михаилу Романчуку (7.41,28). Он установил его в Токио-2020.

Стоит отметить, что Уиффен также является действующим чемпионом мира на дистанции 800 м вольным стилем. Тогда его результат составил 7.40,94.

Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Из них один — представитель водных видов спорта.

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Новости. Олимпиада 2024
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