Тренер беременной саблистки признался, что не знал о положении спортсменки

Винсент Анстетт, один из тренеров сборной Египта по фехтованию, признался, что узнал о беременности своей подопечной саблистки Нады Хафез только после того, как она сама раскрыла этот факт во время выступления на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

«Я не знал (смеётся). Она не тренировалась с нами в июле, в основном она тренируется только в Египте. Но это правда – за два с половиной месяца и весь чемпионат Африки я ничего не заметил», — приводит слова Анстетта RMC Sport.

Хафез на ОИ стартовала с победы над сильной американкой Элизабет Тартаковски со счётом 15:13. И вышла в 1/8 финала, где проиграла Чон Ха Ёун из Южной Кореи (7:15). Этот успех стал историческим: ещё ни разу представительницы африканского континента не доходили до этой стадии в сабле. После успеха Хафез призналась, что находится на седьмом месяце беременности.