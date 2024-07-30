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Британские пловцы выиграли эстафету 4x200 м вольным стилем на ОИ, американцы стали 2-ми

Британские пловцы выиграли эстафету 4x200 м вольным стилем на ОИ, американцы стали 2-ми
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На Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) состоялся финальный заплыв в мужской эстафете на дистанции 4x200 м вольным стилем. Его выиграла сборная Великобритании. Второй финишировала команда США. Тройку призёров замкнули пловцы из Австралии.

Олимпиада 2024. Плавание
Мужчины. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Финал
30 июля 2024, вторник. 23:15 МСК
Окончено
1
Великобритания
6:59.43
2
США
+1.35
3
Австралия
+2.55

Плавание. Олимпиада-2024, Париж. Эстафета 4×200 м, вольный стиль. Мужчины:

1. Великобритания – 6.59,43.
2. США – 7.00,78.
3. Австралия – 7.01,98.

Всего сегодня, 30 июля, в плавательном бассейне было разыграно три комплекта наград. Личное золото завоевали австралийка Кейли Маккеоун и ирландец Дэниел Уиффен.

Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Из них один — представитель водных видов спорта.

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Новости. Олимпиада 2024
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