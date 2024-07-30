Гандболистки сборной Дании обыграли Швецию в непростом матче ОИ-2024

Сегодня, 30 июля, женская сборная Дании по гандболу в матче 3-го тура группового этапа олимпийского турнира обыграла команду Швеции. Игра закончилась со счётом 25:23.

После трёх сыгранных матчей сборная Швеции занимает второе место в группе А. Команда Дании расположилась на третьей строчке. Лидером группы является сборная Норвегии.

Напомним, в женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A выступают Дания, Германия, Норвегия, Швеция, Словения и Южная Корея, в группе B — Франция, Венгрия, Испания, Нидерланды, Ангола и Бразилия.

Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.