Гандболистки сборной Дании обыграли Швецию в непростом матче ОИ-2024
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Сегодня, 30 июля, женская сборная Дании по гандболу в матче 3-го тура группового этапа олимпийского турнира обыграла команду Швеции. Игра закончилась со счётом 25:23.
Олимпийские игры (ж) . Группа A. 3-й тур
30 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Швеция
Окончен
23 : 25
Дания
После трёх сыгранных матчей сборная Швеции занимает второе место в группе А. Команда Дании расположилась на третьей строчке. Лидером группы является сборная Норвегии.
Напомним, в женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A выступают Дания, Германия, Норвегия, Швеция, Словения и Южная Корея, в группе B — Франция, Венгрия, Испания, Нидерланды, Ангола и Бразилия.
Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.
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