БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Гандбол, женщины, Олимпиада-2024: результаты матчей 3-го тура групповой стадии 30 июля

Гандбол, женщины, Олимпиада-2024: результаты матчей 3-го тура групповой стадии 30 июля
Аудио-версия:
Комментарии

Во вторник, 30 июля, на Олимпийских играх 2024 года в Париже прошли матчи женского гандбольного турнира.

Олимпиада-2024. Гандбол, женщины. Результаты матчей 30 июля

Группа А

  • Германия — Словения — 41:22;
  • Норвегия — Южная Корея — 26:20;
  • Дания — Швеция — 25:23.

Группа В

  • Нидерланды — Испания — 29:24;
  • Венгрия — Ангола — 31:31;
  • Франция — Бразилия — 26:20.

Напомним, в женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A выступают Дания, Германия, Норвегия, Швеция, Словения и Южная Корея, в группе B — Франция, Венгрия, Испания, Нидерланды, Ангола и Бразилия.

Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android