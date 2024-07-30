Гандбол, женщины, Олимпиада-2024: результаты матчей 3-го тура групповой стадии 30 июля

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Во вторник, 30 июля, на Олимпийских играх 2024 года в Париже прошли матчи женского гандбольного турнира.

Олимпиада-2024. Гандбол, женщины. Результаты матчей 30 июля

Группа А

Германия — Словения — 41:22;

Норвегия — Южная Корея — 26:20;

Дания — Швеция — 25:23.

Группа В

Нидерланды — Испания — 29:24;

Венгрия — Ангола — 31:31;

Франция — Бразилия — 26:20.

Напомним, в женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A выступают Дания, Германия, Норвегия, Швеция, Словения и Южная Корея, в группе B — Франция, Венгрия, Испания, Нидерланды, Ангола и Бразилия.

Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.