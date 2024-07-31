Команда Италии стала чемпионом Олимпиады-2024 в категории командная шпага

Вчера, 30 июля, сборная Италии по фехтованию стала чемпионом Олимпийских игр — 2024. В финале соревнований итальянские спортсмены обыграли команду Франции. Встреча завершилась со счётом 30:29.

В поединке за бронзу Олимпийских игр 2024 года в Париже представители Польши одолели сборную Китая со счётом 32:31.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.