Команда Италии стала чемпионом Олимпиады-2024 в категории командная шпага
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Вчера, 30 июля, сборная Италии по фехтованию стала чемпионом Олимпийских игр — 2024. В финале соревнований итальянские спортсмены обыграли команду Франции. Встреча завершилась со счётом 30:29.
Олимпиада 2024. Фехтование
Женщины. Командная шпага. Финал. Франция — Италия
30 июля 2024, вторник. 21:30 МСК
Окончено
1
Италия
2
Франция
3
Польша
В поединке за бронзу Олимпийских игр 2024 года в Париже представители Польши одолели сборную Китая со счётом 32:31.
Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.
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