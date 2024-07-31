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Доигровщик сборной Италии: Польша поможет нам понять, на каком уровне мы находимся

Доигровщик сборной Италии: Польша поможет нам понять, на каком уровне мы находимся
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Доигровщик сборной Италии Даниеле Лавия после победы команды над сборной Египта на групповом этапе олимпийского турнира в Париже рассказал о предстоящей игре с лидером мирового рейтинга сборной Польши.

«Мы знаем нашу ценность, мы хотим выйти на поле с убеждением, что мы можем преуспеть с Польшей. Наша цель – идти как можно дальше, мы не устанавливаем границ.

Это важный матч, как и все матчи Олимпиады. Польша, безусловно, поможет нам понять, на каком уровне мы находимся, что нам нужно улучшить, что мы делаем хорошо. Это важный матч с этой точки зрения, и мы выходим на поле, чтобы выиграть», – приводит слова Лавии volleyball.it.

Напомним, Италия занимает второе место в мировом рейтинге. Матч между лучшими сборными рейтинга в рамках группового этапа состоится 3 августа в 18:00 по московскому времени.

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