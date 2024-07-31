Олимпиада-2024 в Париже: медальный зачёт на 30 июля, таблица

Завершился пятый соревновательный день летних Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). 30 июля были разыграны 11 комплектов медалей в 8 видах спорта: стрельбе из пневматического оружия, настольном теннисе, стрельбе (трап), дзюдо, спортивной гимнастике, регби-7, фехтовании и плавании.

По итогам соревнований сборная Японии сохранила лидерство в медальном зачёте Игр, в её активе 13 медалей (семь золотых, две серебряные и четыре бронзовые). На одну строчку вверх, на второе место переместилась команда Китая (14 = 6 + 6 + 2). Тройку лучших замыкает сборная Австралии (11 = 6 + 4 + 1).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом на 30 июля 2024 года.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. На 30 июля ими не было завоёвано ни одной награды.