Водное поло, мужчины, Олимпиада-2024: результаты матчей 30 июля

Во вторник, 30 июля, на Олимпийских играх 2024 года в Париже продолжились матчи группового этапа турнира по водному поло среди мужчин. В рамках игрового дня состоялось шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 2-го тура мужского турнира по водному поло на Играх-2024.

Олимпиада-2024. Водное поло, мужчины. 30 июля

Группа A

Хорватия — Италия — 11:14;

США — Румыния — 14:8;

Черногория — Греция — 16:17.

Группа B

Австралия — Сербия — 8:3;

Япония — Франция — 13:14;

Испания — Венгрия — 10:7.

На олимпийском турнире по водному поло восемь сборных разбиты на две подгруппы. Четвертьфинальные пары будут составлены в соответствии с местами, занятыми в группе.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта.