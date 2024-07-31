Шнайдер шутила с Андреевой, Медведев охлаждался в перерыве. Лучшие фото дня Олимпиады

30 июля в Париже на кортах «Ролан Гаррос» состоялись теннисные поединки на летних Олимпийских играх.

Российский дуэт, состоящий из 24-й ракетки мира Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой (23-я в рейтинге WTA), вышел во второй круг женского парного разряда на Олимпийских играх в Париже. На старте турнира они обыграли Айлу Томлянович и Оливию Гадеки, представляющих Австралию, со счётом 6:3, 2:6, [10:6].

Чемпион US Open – 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев уверенно вышел в 1/8 финала Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Соревнования проходят на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».

Лучшие кадры с матчей — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.