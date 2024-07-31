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Олимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги четвёртого дня

30 июля на летней Олимпиаде — 2024 в Париже участники разыграли очередной комплект медалей в следующих видах спорта.

Дзюдо. Мужчины. До 81 кг:

Таканори Нагасе (Япония) Тато Григалашвили (Грузия) Ли Джун Хван (Южная Корея) и Сомон Махмадбеков (Таджикистан)

Дзюдо. Женщины. До 63 кг:

Андрея Лешки (Словения) Приска Авити Алькарас (Мексика) Кларисс Агбеньену (Франция) и Лаура Фазлиу (Косово)

Настольный теннис. Микст. Финал:

Китай КНДР Южная Корея

Плавание. Женщины. 100 м на спине:

Кейли Маккеоун (Австралия) — 57,33 Реган Смит (США) +0,33 Кэтрин Беркофф (США) +0,65

Плавание. Мужчины. 800 м, вольный стиль:

1. Дэниел Уиффен (Ирландия) — 7.38,19

2. Бобби Финке (США) +0,56

3. Грегорио Пальтриньери (Италия) +1,19

Плавание. Мужчины. Эстафета 4х200 м, вольный стиль:

Великобритания — 6.59,43 США +1,35 Австралия +2,55

Регби-7. Женщины. Финал:

Новая Зеландия Канада США

Новая Зеландия — Канада — 19:2

Спортивная гимнастика. Женщины. Командное многоборье:

США — 171,296 Италия — 165,494 Бразилия — 164,497

Стрельба. Пневматический пистолет, 10 м. Микст. За третье место:

Третье место — сборная Индии

Стрельба. Пневматический пистолет, 10 м. Микст. Финал:

Первое место — сборная Сербии

Второе место — сборная Турции

Стрельба. Мужчины. Трап:

Натан Хейлс (Великобритания) — 48 Ци Ин (Китай) — 44 Жан-Пьер Броль (Гватемала) — 35

Фехтование. Женщины. Командная шпага. Финал:

Италия Франция Польша

Скандалы вокруг Олимпиады-2024: