Олимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги четвёртого дня

30 июля на летней Олимпиаде — 2024 в Париже участники разыграли очередной комплект медалей в следующих видах спорта.
Дзюдо. Мужчины. До 81 кг:
- Таканори Нагасе (Япония)
- Тато Григалашвили (Грузия)
- Ли Джун Хван (Южная Корея) и Сомон Махмадбеков (Таджикистан)
Дзюдо. Женщины. До 63 кг:
- Андрея Лешки (Словения)
- Приска Авити Алькарас (Мексика)
- Кларисс Агбеньену (Франция) и Лаура Фазлиу (Косово)
Настольный теннис. Микст. Финал:
- Китай
- КНДР
- Южная Корея
Плавание. Женщины. 100 м на спине:
- Кейли Маккеоун (Австралия) — 57,33
- Реган Смит (США) +0,33
- Кэтрин Беркофф (США) +0,65
Плавание. Мужчины. 800 м, вольный стиль:
1. Дэниел Уиффен (Ирландия) — 7.38,19
2. Бобби Финке (США) +0,56
3. Грегорио Пальтриньери (Италия) +1,19
Плавание. Мужчины. Эстафета 4х200 м, вольный стиль:
- Великобритания — 6.59,43
- США +1,35
- Австралия +2,55
Регби-7. Женщины. Финал:
- Новая Зеландия
- Канада
- США
Новая Зеландия — Канада — 19:2
Спортивная гимнастика. Женщины. Командное многоборье:
- США — 171,296
- Италия — 165,494
- Бразилия — 164,497
Стрельба. Пневматический пистолет, 10 м. Микст. За третье место:
Третье место — сборная Индии
Стрельба. Пневматический пистолет, 10 м. Микст. Финал:
Первое место — сборная Сербии
Второе место — сборная Турции
Стрельба. Мужчины. Трап:
- Натан Хейлс (Великобритания) — 48
- Ци Ин (Китай) — 44
- Жан-Пьер Броль (Гватемала) — 35
Фехтование. Женщины. Командная шпага. Финал:
- Италия
- Франция
- Польша
Скандалы вокруг Олимпиады-2024: