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Олимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги четвёртого дня

Олимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги четвёртого дня
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30 июля на летней Олимпиаде — 2024 в Париже участники разыграли очередной комплект медалей в следующих видах спорта.

Дзюдо. Мужчины. До 81 кг:

  1. Таканори Нагасе (Япония)
  2. Тато Григалашвили (Грузия)
  3. Ли Джун Хван (Южная Корея) и Сомон Махмадбеков (Таджикистан)

Дзюдо. Женщины. До 63 кг:

  1. Андрея Лешки (Словения)
  2. Приска Авити Алькарас (Мексика)
  3. Кларисс Агбеньену (Франция) и Лаура Фазлиу (Косово)

Настольный теннис. Микст. Финал:

  1. Китай
  2. КНДР
  3. Южная Корея

Плавание. Женщины. 100 м на спине:

  1. Кейли Маккеоун (Австралия) — 57,33
  2. Реган Смит (США) +0,33
  3. Кэтрин Беркофф (США) +0,65

Плавание. Мужчины. 800 м, вольный стиль:

1. Дэниел Уиффен (Ирландия) — 7.38,19

2. Бобби Финке (США) +0,56

3. Грегорио Пальтриньери (Италия) +1,19

Плавание. Мужчины. Эстафета 4х200 м, вольный стиль:

  1. Великобритания — 6.59,43
  2. США +1,35
  3. Австралия +2,55

Регби-7. Женщины. Финал:

  1. Новая Зеландия
  2. Канада
  3. США

Новая Зеландия — Канада — 19:2

Спортивная гимнастика. Женщины. Командное многоборье:

  1. США — 171,296
  2. Италия — 165,494
  3. Бразилия — 164,497

Стрельба. Пневматический пистолет, 10 м. Микст. За третье место:

Третье место — сборная Индии

Стрельба. Пневматический пистолет, 10 м. Микст. Финал:

Первое место — сборная Сербии

Второе место — сборная Турции

Стрельба. Мужчины. Трап:

  1. Натан Хейлс (Великобритания) — 48
  2. Ци Ин (Китай) — 44
  3. Жан-Пьер Броль (Гватемала) — 35

Фехтование. Женщины. Командная шпага. Финал:

  1. Италия
  2. Франция
  3. Польша
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