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Плавание, Олимпиада-2024: результаты соревнований среди мужчин 30 июля

Плавание, Олимпиада-2024: результаты соревнований среди мужчин 30 июля
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Вчера, 30 июля, прошли соревнования по плаванию среди мужчин в рамках Олимпийских игр в Париже. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Вольный стиль, 800 м:

1. Дэниел Уиффен (Ирландия) — 7.38,19
2. Бобби Финке (США) +0,56
3. Грегорио Пальтриньери (Италия) +1,19

Эстафета 4х200 м, вольный стиль:

1. Великобритания — 6.59,43
2. США +1,35
3. Австралия +2,55

Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Из них один — представитель водных видов спорта.

Отметим, что у пловцов на Играх в Париже к данному моменту зафиксировано уже два положительных теста на коронавирусную инфекцию. Среди заболевших — австралийка Лани Паллистер и британец Адам Пити.

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