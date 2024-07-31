Плавание, Олимпиада-2024: результаты соревнований среди мужчин 30 июля

Вчера, 30 июля, прошли соревнования по плаванию среди мужчин в рамках Олимпийских игр в Париже. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Вольный стиль, 800 м:
1. Дэниел Уиффен (Ирландия) — 7.38,19
2. Бобби Финке (США) +0,56
3. Грегорио Пальтриньери (Италия) +1,19
Эстафета 4х200 м, вольный стиль:
1. Великобритания — 6.59,43
2. США +1,35
3. Австралия +2,55
Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Из них один — представитель водных видов спорта.
Отметим, что у пловцов на Играх в Париже к данному моменту зафиксировано уже два положительных теста на коронавирусную инфекцию. Среди заболевших — австралийка Лани Паллистер и британец Адам Пити.
Рекорды в истории Олимпиад: