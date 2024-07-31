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Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей 30 июля в женском парном разряде

Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей 30 июля в женском парном разряде
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30 июля состоялся четвёртый игровой день женского теннисного турнира в парном разряде в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей среди женщин.

Олимпиада-2024. Теннис, женщины. Парный разряд. Первый круг, 27 июля

Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Айла Томлянович/Оливия Гадеки (Австралия) — 6:3, 2:6, 1:0.

Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Надия Подороска/Мария Карле (Аргентина) — 6:3, 6:4.

Кэйти Бултер/Хитер Уотсон (Великобритания) — Лаура Зигемунд/Анжелика Кербер (Австралия) — 6:2, 6:3.

Ясмин Паолини/Сара Эррани (Италия) — Каролин Гарсия/Диан Парри (Франция) — 5:7, 6:3, 1:0.

Се Шувэй/Чиа И Цао (Китайский Тайбэй) — Марта Костюк/Даяна Ястремская (Украина) — отказ украинок.

Мария Саккари/Деспина Папамихаил (Греция) — Даниэль Коллинз/Дезире Кравчик (США) — 1:6, 3:6

Чань Хаочин/Чань Латиша (Китайский Тайбэй) — Катержина Синякова/Барбора Крейчикова (Чехия) — 4:6, 0:6.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Олимпиада-2024, теннис: календарь турнира в женском парном разряде
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