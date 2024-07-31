Пляжный волейбол, Олимпиада-2024: результаты матчей 30 июля

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Во вторник, 30 июля, на Олимпийских играх 2024 года в Париже продолжится групповой этап турнира по пляжному волейболу среди мужчин и женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Мужчины

Группа С. Польша — Австралия — 2:0

Группа С. Германия — Франция — 2:0

Группа D. Бразилия — Куба — 0:2

Группа D. США (1) — Марокко — 2:0

Группа F. Франция — Испания — 1:2

Группа F. Нидерланды — США (2) — 2:0

Женщины

Группа Е. Бразилия (2) — Литва — 2:0

Группа А. Италия — Египет — 2:0

Группа А. Бразилия (1) — Испания — 2:0

Группа Е. Нидерланды — Япония — 2:0

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

Олимпиада в Париже: забавные факты: