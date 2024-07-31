Матета вспомнил о расистском скандале в преддверии полуфинала ОИ с Аргентиной

Нападающий сборной Франции Жан-Филипп Матета, после победы своей команды над Новой Зеландией (3:0) в рамках заключительного матча группового этапа на Олимпиаде в Париже, заявил о желании поквитаться со сборной Аргентины за расистские кричалки, которые последние позволили себе во время празднования победы на Кубке Америки-2024. Именно аргентинцы станут соперниками французов по четвертьфиналу в пятницу, 3 августа.

«То, что произошло недавно, затрагивает всех французов. Посмотрим, что случится в четвертьфинале», — приводит слова Матета Ole.

Напомним, помимо Новой Зеландии, на пути к плей-офф французы одолели США (3:0) и Гвинею (1:0).

Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России.

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