Регбистка Шестакова: если бы я могла сыграть в Париже, я бы уже стояла в бутсах на бровке

Заслуженный мастер спорта, участник Олимпиады в Токио, российская регбистка Дарья Шестакова, объяснила, почему решила посетить Игры-2024 в Париже в качестве зрителя.

— Олимпийские игры – это главное спортивное событие четырехлетия. Париж – это не так уж и далеко, и это прекрасный город. И я была уверена, что в Париж будет полон олимпийских объектов с разными видами спорта, что оказалось правдой. Мы собрались семьей и приехали.

— Если бы у вас была возможность сыграть здесь – вы бы ей воспользовались?

— Если бы у меня была такая возможность? На этом стадионе с 70 тысячами болельщиков? Я бы уже стояла в бутсах на бровке и спрашивала: «куда идти? Где и с кем поиграть?» Играть на Олимпийских играх… Я ни с чем это не могу сравнить. Это что-то волшебное. Мы сейчас с девчонками смотрим эти игры и думаем: «ну почему мы играли в ковид?!» Я вспоминаю Токио. Это Открытие, конечно. Пускай оно, конечно, было без зрителей. Но это было очень красиво, это был огромный стадион. Тебя снимают камеры. Какие-то болельщики все равно были. А сами игры – это что-то непередаваемое, – сказала Шестакова в в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Андерсон.

Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России.

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