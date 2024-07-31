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Регбистка Шестакова раскрыла, за кого болела в регби-7 на Олимпийских играх — 2024

Регбистка Шестакова раскрыла, за кого болела в регби-7 на Олимпийских играх — 2024
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Заслуженный мастер спорта, участник Олимпиады в Токио, российская регбистка Дарья Шестакова высказалась об атмосфере на Играх-2024 в Париже.

— Как вам было с трибун смотреть эти игры?

Это невероятно и круто! На стадионе сложилась такая атмосфера, как будто у турнира не один финал, а каждый матч на всех стадиях — словно финальный! Эмоций море, а подсознательно все равно сидит мысль: «Это Олимпиада, в которой ты не можешь участвовать. Какого хрена я не могу тут играть!?» Я даже регбийку сборной России привезла и надела — настолько хотелось сыграть и чтобы мне 70 тысяч зрителей хлопали!

— Вы за кого-то болели?

В мужских сборных я изначально болела за Аргентину: мне хотелось, чтобы они, как и в Токио, поборолись за медали. Этого, к сожалению, не случилось. Я болела за ирландцев-мужчин и за французов. За Дюпона! Я очень хотела, чтобы у них что-то получилось! У девчонок я тоже болела за француженок, мне очень хотелось, чтобы они поборолись за призы. Болела за австралиек. Но по ходу турнира начала болеть за Канаду! (смеется). Я понимала, что Новая Зеландия и так выиграет Олимпиаду у всех! – сказала Шестакова в в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Андерсон.

Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России.

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