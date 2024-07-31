Супруг Байлз трогательно поздравил Симону с историческим достижением на ОИ-2024

Известный игрок в американский футбол Джонатан Оуэнс, являющийся мужем 27-летней гимнастки из США Симоны Байлз, опубликовал пост в социальных сетях после того, как его супруга завоевала во вторник, 30 июля, своё пятое олимпийское золото в карьере на Играх-2024 в Париже.

Напомним, Байлз вместе со сборной США выиграла командное многоборье, став самой титулованной американской гимнасткой в истории Олимпийских игр.

«Становлюсь свидетелем истории каждый раз, когда ты выходишь на ковёр. Поздравляю, детка, с тем, что ты стала самой титулованной американской гимнасткой в ​​истории Олимпийских игр!!!!» — написал Оуэнс, прикрепив совместное фото со спутницей жизни.

Также стоит отметить, что для Байлз это золото стало первым с Олимпиады-2016 в Бразилии. Симона участвовала в Играх-2020 в Токио (Япония), однако испытывала проблемы со здоровьем по ходу соревнований и сумела завоевать лишь серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.

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