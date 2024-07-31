Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей 30 июля в мужском парном разряде

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30 июля состоялся четвёртый игровой день женского теннисного турнира в парном разряде в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей среди мужчин.

Олимпиада-2024. Теннис, женщины. Парный разряд. Второй круг, 27 июля

Тьяго Уайлд/Тьяго Монтейро (Бразилия) — Раджив Рам/Остин Крайчек (США) — 4:6, 6:7.

Гаэль Монфис/Эдуард Роже-Васслен (Франция) — Кевин Кравиц/Тим Пюц (Германия) — 3:6, 1:6.

Нуну Боржеш/Франсиско Кабраль (Португалия) — Ян-Леннард Штруфф/Доминик Кёпфер (Германия) — 2:6, 2:6.

Рафаэль Надаль/Карлос Алькарас (Испания) — Весли Колхоф/Таллон Грикспор (Нидерланды) — 6:4, 6:7, 1:0.

Томаш Махач/Адам Павлашек (Чехия) — Николас Харри/Алехандро Табило (Чили) — 5:7, 7:6, 1:0.

Даниэль Эванс/Энди Маррей (Великобритания) — Сандер Жилле/Йоран Флиген (Бельгия) — 6:3, 6:7, 1:0.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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