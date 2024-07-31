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«Это просто разрыв всего!» Дарья Шестакова – о регбийном турнире на ОИ-2024

«Это просто разрыв всего!» Дарья Шестакова – о регбийном турнире на ОИ-2024
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Заслуженный мастер спорта, участник Олимпиады в Токио, российская регбистка Дарья Шестакова, посетившая Игры-2024 в Париже в качестве зрителя, рассказала о своих впечатлениях от проходящего там регбийного турнира.

«Впечатления? Да это просто разрыв всего! Ни для кого не секрет, что регби-7 не собирает такого количества зрителей. И вот когда ты смотришь свой любимый вид спорта на стадионе в 70 тысяч человек, и все поют песни, и все орут, ты думаешь, что это какое-то волшебство. Ты про такое и не мечтал. Когда мужчины выиграли, и весь стадион пел гимн Франции – это было что-то неописуемое», – сказала Шестакова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Андерсон.

Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России.

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