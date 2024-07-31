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Эмоции Надаля и Алькараса после выхода в четвертьфинал парного разряда Олимпиады-2024

Титулованные испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас пробились в четвертьфинальный раунд парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). В 1/8 финала соревнований Надаль и Алькарас со счётом 6:4, 6:7 (2:7), [10:2] обыграли дуэт из Нидерландов Таллона Грикспора и Весли Колхофа.

После победы Алькарас и Надаль эмоционально обнялись и поздравили друг друга.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

За выход в полуфинал Олимпиады-2024 Надаль и Алькарас сразятся с американцами Радживом Рамом и Остином Крайчеком (4).

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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