Эмоции Надаля и Алькараса после выхода в четвертьфинал парного разряда Олимпиады-2024

Титулованные испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас пробились в четвертьфинальный раунд парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). В 1/8 финала соревнований Надаль и Алькарас со счётом 6:4, 6:7 (2:7), [10:2] обыграли дуэт из Нидерландов Таллона Грикспора и Весли Колхофа.
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После победы Алькарас и Надаль эмоционально обнялись и поздравили друг друга.
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
За выход в полуфинал Олимпиады-2024 Надаль и Алькарас сразятся с американцами Радживом Рамом и Остином Крайчеком (4).
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).
Теннисист с наибольшим количеством трофеев:
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