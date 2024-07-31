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Эмоции Надаля и Алькараса после выхода в четвертьфинал парного разряда Олимпиады-2024

Эмоции Надаля и Алькараса после выхода в четвертьфинал парного разряда Олимпиады-2024
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Титулованные испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас пробились в четвертьфинальный раунд парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). В 1/8 финала соревнований Надаль и Алькарас со счётом 6:4, 6:7 (2:7), [10:2] обыграли дуэт из Нидерландов Таллона Грикспора и Весли Колхофа.

Олимпиада — парный разряд (м). 2-й круг
30 июля 2024, вторник. 18:40 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
К. Алькарас Р. Надаль
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 2 1 10
4 		7 7 0 2
         
Весли Колхоф
Нидерланды
Весли Колхоф
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
В. Колхоф Т. Грикспор

После победы Алькарас и Надаль эмоционально обнялись и поздравили друг друга.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

За выход в полуфинал Олимпиады-2024 Надаль и Алькарас сразятся с американцами Радживом Рамом и Остином Крайчеком (4).

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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