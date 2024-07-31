38-летний Рафаэль Надаль рассказал о поддержке своей семьи на Олимпиаде-2024

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о поддержке маленького сына Рафаэля‑младшего и супруги Хиски Перельо во время Олимпийских игр в Париже.

Напомним, ранее титулованные испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас пробились в четвертьфинальный раунд парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). В 1/8 финала соревнований Надаль и Алькарас со счётом 6:4, 6:7 (2:7), [10:2] обыграли дуэт из Нидерландов Таллона Грикспора и Весли Колхофа.

«Рафа ещё очень мал, чтобы что‑то понимать, ему нет и двух лет. Малыш просто веселится. Мне кажется, всё прекрасно, когда рядом с тобой семья. Хиска и Рафа рады путешествовать со мной, когда я участвую в турнирах, но меня расстраивает, что даже здесь я не могу проводить с ними время, потому что нахожусь в олимпийской деревне. Но, находясь на стадионе, они дают мне очень многое. Это очень важно для меня сейчас, — сказал Надаль на пресс‑конференции после матча.

В четвертьфинале соревнований Алькарас и Надаль встретятся с четвертыми сеяными американцами Остином Крайчеком и Радживом Рамом.

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