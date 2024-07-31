Новак Джокович — Доминик Кёпфер: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Сегодня, 31 июля, состоится теннисный матч третьего круга Олимпийских игр 2024 года, в котором сербский теннисист Новак Джокович встретится с представителем Германии Домиником Кёпфером. Начало матча запланировано на 13:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Напомним, 37-летний Джокович сыграет на Олимпийских играх в Париже только в одиночном разряде. У Новака есть опыт выступления на Олимпиаде, он является бронзовым призёром Игр в Пекине 2008 года.

XXXIII летние Олимпийские игры проходят с 26 июля по 11 августа в Париже. С 27 июля по 4 августа на Олимпиаде-2024 будет проводиться теннисный турнир, участники которого разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

В теннисном турнире Олимпиады-2024 принимают участие семь российских теннисистов: Даниил Медведев, Павел Котов и Роман Сафиуллин в мужских соревнованиях, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Мирра Андреева и Екатерина Александрова в женских.

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