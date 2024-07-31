Антон Лосев рассказал, чем может грозить спортсменам заплыв в грязной Сене на ОИ-2024

Российский триатлонист, рекордсмен России в плавании на дистанциях 50 км и 75 км Антон Лосев рассказал, какими последствиями для организма спортсмена может грозить заплыв в загрязнённой городской реке. Ранее на Олимпийских играх — 2024 в Париже отменили две тренировки и перенесли на другой день медальный заплыв в мужском триатлоне из-за плохого качества воды в Сене.

– Чем может грозить плавание в загрязнённой реке большого города? Какие могут быть симптомы, неприятности после такого купания?

– Есть несколько моментов. Первое – проблемы с ЖКТ: и рвота, и диарея, и сопутствующая температура, потому что организм начнёт работать над тем, чтобы избавиться от токсинов, от грязи. Второе – это, может быть, и происходит периодически, но, скорее, в небольших водоёмах: при высокой температуре воды и жаре на улице есть микроорганизмы, которые кусают кожу и начинают появляться волдыри, опухания, чесотка. Но это опять же индивидуально: поплавали пять человек, трое из них чешутся, а двоим – вообще ничего, — рассказал Лосев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Юлии Сидоровой.

Заплывы в женском и мужском триатлоне на Олимпиаде-2024 в Париже должны пройти 31 июля. В случае невозможности проведения соревнований в этот день резервной датой является 2 августа.