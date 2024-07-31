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«Показуха и ничего более». Лосев оценил купания чиновников Франции в Сене перед ОИ-2024

«Показуха и ничего более». Лосев оценил купания чиновников Франции в Сене перед ОИ-2024
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Российский триатлонист, рекордсмен России в плавании на дистанциях 50 км и 75 км Антон Лосев высказался о показательных погружениях в Сену до начала Олимпийских игр — 2024 со стороны мэра Парижа и министра спорта Франции. С 28 по 30 июля на Олимпиаде-2024 из-за плохого качества воды в Сене были отменены две тренировки триатлонистов и перенесён на 31 июля медальный старт мужского триатлона.

– Мэр Парижа и министр спорта Франции отважились залезть в реку в гидрокостюмах, чтобы показать, что она очищена. Что скажете?
– В любой водоём можно так залезть. У нас же ответственные за внутренние проблемы органы – это рот и нос, через них что-то попадает внутрь организма. Понятно, что мэр и министр максимально аккуратненько всё сделали, не находились в воде долгое время и не подвергали себя всей этой грязи непосредственно через рот. Ясно, что это показуха и ничего более, — сказал Лосев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Юлии Сидоровой.

Медальные заплывы в женском и мужском триатлоне на Олимпиаде-2024 в Париже после переноса должны пройти 31 июля. В случае невозможности проведения соревнований в этот день резервной датой является 2 августа.

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