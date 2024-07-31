Лосев: больше € 1 млрд на очищение Сены — отмазки, на ОИ-2024 вода всё равно грязная

Российский триатлонист, рекордсмен России в плавании на дистанциях 50 км и 75 км Антон Лосев высказался о состоянии воды в Сене, где должны были пройти заплывы в триатлоне на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Ранее на ОИ-2024 отменили две тренировки и перенесли на другой день медальный заплыв в мужском триатлоне из-за плохого качества воды в реке.

«Как бы там ни говорили, что потрачено больше € 1 млрд на очищение, что не вовремя пошёл дождь, – это больше отмазки, и вода всё равно грязная. Французские власти доказывали, что она не грязная, а оказалось всё иначе. И тут нужно было заранее иметь план Б. А пока получается история в частично русском стиле – авось прокатит», — сказал Лосев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Юлии Сидоровой.

Медальные заплывы в женском и мужском триатлоне на Олимпиаде-2024 в Париже после переноса должны пройти 31 июля. В случае невозможности проведения соревнований в этот день резервной датой является 2 августа.