БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Лосев: больше € 1 млрд на очищение Сены — отмазки, на ОИ-2024 вода всё равно грязная

Лосев: больше € 1 млрд на очищение Сены — отмазки, на ОИ-2024 вода всё равно грязная
Аудио-версия:
Комментарии

Российский триатлонист, рекордсмен России в плавании на дистанциях 50 км и 75 км Антон Лосев высказался о состоянии воды в Сене, где должны были пройти заплывы в триатлоне на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Ранее на ОИ-2024 отменили две тренировки и перенесли на другой день медальный заплыв в мужском триатлоне из-за плохого качества воды в реке.

«Как бы там ни говорили, что потрачено больше € 1 млрд на очищение, что не вовремя пошёл дождь, – это больше отмазки, и вода всё равно грязная. Французские власти доказывали, что она не грязная, а оказалось всё иначе. И тут нужно было заранее иметь план Б. А пока получается история в частично русском стиле – авось прокатит», — сказал Лосев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Юлии Сидоровой.

Медальные заплывы в женском и мужском триатлоне на Олимпиаде-2024 в Париже после переноса должны пройти 31 июля. В случае невозможности проведения соревнований в этот день резервной датой является 2 августа.

Материалы по теме
«Показуха и ничего более». Лосев оценил купания чиновников Франции в Сене перед ОИ-2024
Материалы по теме
Можно ли «выжить» в грязной воде Сены? Российский пловец даёт советы олимпийцам
Эксклюзив
Можно ли «выжить» в грязной воде Сены? Российский пловец даёт советы олимпийцам
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android