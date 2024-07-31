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Соревнования Олимпиады-2024 по триатлону с заплывами в Сене состоятся 31 июля

Соревнования Олимпиады-2024 по триатлону с заплывами в Сене состоятся 31 июля
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Официальный аккаунт Международного союза триатлона (World Triathlon) в социальной сети X (ранее Twitter) объявил, что назначенные на сегодня, 31 июля, соревнования триатлонистов на Олимпийских играх — 2024 в Париже состоятся в полном объёме.

«Мы поплывём», — сообщила пресс-служба World Triathlon в социальной сети.

Ранее на Олимпийских играх — 2024 в Париже из-за плохого качества воды в реке Сене не состоялись две запланированные тренировки триатлонистов, а назначенный на вторник, 30 июля, мужской медальный заплыв был перенесён на среду, 31 июля. Таким образом, сегодня, 31 июля, должны пройти соревнования по триатлону как среди женщин (начало — в 9:00 мск), так и среди мужчин (начало — в 11:45 мск).

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