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Нигерийскую бегунью не смогли заявить на стометровку Олимпиады-2024

Нигерийская бегунья Офили Фавур не побежит 100 метров на Олимпийских играх – 2024 в Париже, так как федерация лёгкой атлетики Нигерии и НОК не зарегистрировали спортсменку на соревнования. Фавур готовилась к старту три года.

«Следующая остановка 200 метров, я надеюсь, что заявлена…» — написала Фавур в соцсетях.

21-летняя бегунья не принимала участия в Олимпийских играх – 2020 в Токио из-за недопуска 14 атлетов в связи с несоответствием требованиям ВАДА.

Предварительный раунд на дистанции 100 метров среди женщин пройдёт 2 августа, начало в 11:35 мск. Финальный забег состоится 3 августа в 22:20 мск.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.