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Олимпиада-2024 в Париже: медальный зачёт на 9.30 31 июля, таблица

Олимпиада-2024 в Париже: медальный зачёт на 9.30 31 июля, таблица
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В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры — 2024.

По итогам пяти соревновательных дней лидерство в медальном зачёте Игр сохраняет сборная Японии, в активе которой семь золотых, две серебряные и четыре бронзовые медали. Второе место в медальном зачёте занимает команда Китая (6+6+2). Тройку лучших замыкает сборная Австралии (6+4+1). Олимпийские атлеты из России к этому моменту медальными достижениями не отметились.

Таблица медального зачёта ОИ-2024

В шестой соревновательный день 31 июля будет разыграно пять комплектов наград в плавании, по два — в академической гребле, велоспорте, дзюдо и триатлоне. По одному комплекту медалей 31 июля олимпийцы разыграют в прыжках в воду, спортивной гимнастике, стрельбе, фехтовании и гребном слаломе.

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