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Волейбол, женщины, Олимпиада-2024: расписание матчей 31 июля

Волейбол, женщины, Олимпиада-2024: расписание матчей 31 июля
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Сегодня, 31 июля, на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится женский волейбольный турнир.

Олимпиада-2024. Волейбол, женщины.
Расписание матчей 31 июля, время московское:

  • 18:00. Волейбол. Женщины. Группа А. 3-й тур. США — Сербия;
  • 22:00. Волейбол. Женщины. Группа В. 3-й тур. Польша — Кения.

Отметим, что соперниками сборных США и Сербии по группе A являются также национальные команды Франции и Китая. В 1-м туре Сербия в трёх партиях переиграла Францию, в то время как американки потерпели поражение от Китая в пяти сетах. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборных из трёх занявших в своих группах третьи места.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.

Олимпиада-2024. Волейбол. Женщины. Календарь
Олимпиада-2024. Волейбол. Женщины. Турнирная сетка
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