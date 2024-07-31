Плавание, Олимпиада-2024: расписание заплывов на 31 июля
Сегодня, 31 июля, на Олимпийских играх — 2024 в Париже пройдёт очередной соревновательный день в плавании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием заплывов.
Олимпиада-2024. Плавание
Расписание заплывов 31 июля
Утренняя сессия:
- 12:00. 200 м брассом. Женщины. Предварительные заплывы;
- 12:21. 200 м на спине. Мужчины. Предварительные заплывы;
- 12:46. 200 м баттерфляем. Женщины. Предварительные заплывы;
Вечерняя сессия:
- 21:30. 100 м кролем. Женщины. Финал;
- 21:36. 200 м баттерфляем. Мужчины. Финал;
- 21:45. 200 м баттерфляем. Женщины. Полуфиналы;
- 22:13. 1500 м кролем. Женщины. Финал;
- 22:47. 200 м на спине. Мужчины. Полуфиналы;
- 23:03. 200 м брассом. Женщины. Полуфиналы;
- 23:31. 200 м брассом. Мужчины. Финал;
- 23:39. 100 м кролем. Мужчины. Финал.
Сегодня, 31 июля, в Париже разыграют 18 комплектов наград летних Олимпийских игр 2024 года в 10 различных видах спорта: триатлоне, BMX-фристайлу, академической гребле, гребном слаломе, дзюдо, стрельбе, плавании, прыжках в воду, спортивной гимнастике и фехтовании. Российские спортсмены тоже появятся на аренах Олимпиады.
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