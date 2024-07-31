Плавание, Олимпиада-2024: расписание заплывов на 31 июля

Сегодня, 31 июля, на Олимпийских играх — 2024 в Париже пройдёт очередной соревновательный день в плавании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием заплывов.

Олимпиада-2024. Плавание

Расписание заплывов 31 июля

Утренняя сессия:

12:00. 200 м брассом. Женщины. Предварительные заплывы;

12:21. 200 м на спине. Мужчины. Предварительные заплывы;

12:46. 200 м баттерфляем. Женщины. Предварительные заплывы;

Вечерняя сессия:

21:30. 100 м кролем. Женщины. Финал;

21:36. 200 м баттерфляем. Мужчины. Финал;

21:45. 200 м баттерфляем. Женщины. Полуфиналы;

22:13. 1500 м кролем. Женщины. Финал;

22:47. 200 м на спине. Мужчины. Полуфиналы;

23:03. 200 м брассом. Женщины. Полуфиналы;

23:31. 200 м брассом. Мужчины. Финал;

23:39. 100 м кролем. Мужчины. Финал.

Сегодня, 31 июля, в Париже разыграют 18 комплектов наград летних Олимпийских игр 2024 года в 10 различных видах спорта: триатлоне, BMX-фристайлу, академической гребле, гребном слаломе, дзюдо, стрельбе, плавании, прыжках в воду, спортивной гимнастике и фехтовании. Российские спортсмены тоже появятся на аренах Олимпиады.