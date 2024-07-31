БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Плавание, Олимпиада-2024: расписание заплывов на 31 июля

Плавание, Олимпиада-2024: расписание заплывов на 31 июля
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 31 июля, на Олимпийских играх — 2024 в Париже пройдёт очередной соревновательный день в плавании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием заплывов.

Олимпиада-2024. Плавание
Расписание заплывов 31 июля

Утренняя сессия:

  • 12:00. 200 м брассом. Женщины. Предварительные заплывы;
  • 12:21. 200 м на спине. Мужчины. Предварительные заплывы;
  • 12:46. 200 м баттерфляем. Женщины. Предварительные заплывы;

Вечерняя сессия:

  • 21:30. 100 м кролем. Женщины. Финал;
  • 21:36. 200 м баттерфляем. Мужчины. Финал;
  • 21:45. 200 м баттерфляем. Женщины. Полуфиналы;
  • 22:13. 1500 м кролем. Женщины. Финал;
  • 22:47. 200 м на спине. Мужчины. Полуфиналы;
  • 23:03. 200 м брассом. Женщины. Полуфиналы;
  • 23:31. 200 м брассом. Мужчины. Финал;
  • 23:39. 100 м кролем. Мужчины. Финал.

Сегодня, 31 июля, в Париже разыграют 18 комплектов наград летних Олимпийских игр 2024 года в 10 различных видах спорта: триатлоне, BMX-фристайлу, академической гребле, гребном слаломе, дзюдо, стрельбе, плавании, прыжках в воду, спортивной гимнастике и фехтовании. Российские спортсмены тоже появятся на аренах Олимпиады.

Материалы по теме
Россиян мало, но они сражаются как львы! Расписание пятого дня Олимпиады-2024 Россиян мало, но они сражаются как львы! Расписание пятого дня Олимпиады-2024
Французский гений плывёт в историю. Что посмотреть в пятый день Олимпиады-2024? Французский гений плывёт в историю. Что посмотреть в пятый день Олимпиады-2024?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android