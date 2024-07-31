Фехтование, Олимпиада-2024 в Париже — расписание соревнований 31 июля
С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже проходят летние Олимпийские игры — 2024.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований по фехтованию на 31 июля. Там разыграют очередной комплект наград.
Олимпиада-2024. Фехтование
Расписание на 31 июля:
- 14:30. Мужчины. Командная сабля. 1/4 финала;
- 16:00. Мужчины. Командная сабля. За 5–8-е места;
- 16:50. Мужчины. Командная сабля. Полуфиналы;
- 20:30. Мужчины. Командная сабля. За 3-е место;
- 21:30 Мужчины. Командная сабля. Финал.
Ранее олимпийская чемпионка 2008 года в командной сабле Ольга Харлан обняла россиянку Анну Башту, которая выступает за сборную Азербайджана. В поединке на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) Харлан победила со счётом 15:6.
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