Фехтование, Олимпиада-2024 в Париже — расписание соревнований 31 июля

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже проходят летние Олимпийские игры — 2024.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований по фехтованию на 31 июля. Там разыграют очередной комплект наград.

Олимпиада-2024. Фехтование

Расписание на 31 июля:

14:30. Мужчины. Командная сабля. 1/4 финала;

16:00. Мужчины. Командная сабля. За 5–8-е места;

16:50. Мужчины. Командная сабля. Полуфиналы;

20:30. Мужчины. Командная сабля. За 3-е место;

21:30 Мужчины. Командная сабля. Финал.

Ранее олимпийская чемпионка 2008 года в командной сабле Ольга Харлан обняла россиянку Анну Башту, которая выступает за сборную Азербайджана. В поединке на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) Харлан победила со счётом 15:6.