Водное поло, женщины, Олимпиада-2024: расписание матчей 31 июля

В среду, 31 июля, на Олимпийских играх 2024 года в Париже продолжаются матчи группового этапа турнира по водному поло среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 3-го тура женского турнира по водному поло на Играх-2024.

Олимпиада-2024. Водное поло, женщины. 31 июля (время московское)

Группа А

15:00 — Нидерланды — Австралия;

16:35 — Канада — Китай.

Группа В

19:30 — Италия — США;

21:05 — Испания — Греция.

На олимпийском турнире по водному поло восемь сборных разбиты на две подгруппы. Четвертьфинальные пары будут составлены в соответствии с местами, занятыми в группе.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.