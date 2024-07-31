Водное поло, женщины, Олимпиада-2024: расписание матчей 31 июля

В среду, 31 июля, на Олимпийских играх 2024 года в Париже продолжаются матчи группового этапа турнира по водному поло среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 3-го тура женского турнира по водному поло на Играх-2024.
Олимпиада-2024. Водное поло, женщины. 31 июля (время московское)
Группа А
- 15:00 — Нидерланды — Австралия;
- 16:35 — Канада — Китай.
Группа В
- 19:30 — Италия — США;
- 21:05 — Испания — Греция.
На олимпийском турнире по водному поло восемь сборных разбиты на две подгруппы. Четвертьфинальные пары будут составлены в соответствии с местами, занятыми в группе.
Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.