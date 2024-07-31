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Пляжный волейбол, Олимпиада-2024: расписание матчей 31 июля

Пляжный волейбол, Олимпиада-2024: расписание матчей 31 июля
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31 июля на Олимпийских играх 2024 года в Париже продолжится групповой этап турнира по пляжному волейболу среди женщин и мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей олимпийского турнира.

Олимпиада-2024. Пляжный волейбол.
31 июля (время начала матчей — московское):

Мужчины:

Группа Е. 10:00. Чехия — Австрия;
Группа В. 17:00. Нидерланды — Чили;
Группа Е. 21:00. Бразилия — Канада;
Группа В. 23:00. Норвегия — Италия.

Женщины:

Группа F. 11:00. Швейцария — Германия;
Группа С. 12:00. Германия — Чехия;
Группа D. 13:00. Латвия — Парагвай;
Группа С. 16:00. США — Франция;
Группа F. 18:00. Франция — Испания;
Группа D. 22:00. Канада — Швейцария.

Сегодня, 31 июля, в Париже разыграют 18 комплектов наград летних Олимпийских игр 2024 года в 10 различных видах спорта: триатлоне, BMX-фристайле, академической гребле, гребном слаломе, дзюдо, стрельбе, плавании, прыжках в воду, спортивной гимнастике и фехтовании. Российские спортсмены тоже появятся на аренах Олимпиады.

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